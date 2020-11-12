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Рейтинг медицинских СМИ - октябрь 2020
12/11
Рейтинг медицинских СМИ - октябрь 2020
12/11/2020

Представляем медрейтинг самых популярных средств массовой информации, освещающих вопросы медицины в октябре 2020 года.

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Новости медицины

Врачи рассказали, как ухаживать за руками после антисептиков
19/11
Врачи рассказали, как ухаживать за руками после антисептиков
19/11/2020

После каждой обработки рук антисептиком на ладони нужно наносить эмоленты.

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Врачам в постановке диагноза помогает искусственный интеллект
13/11
Врачам в постановке диагноза помогает искусственный интеллект
13/11/2020

За три недели работы нейросеть дополнительно проанализировала данные 100 тысяч врачебных приемов.

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Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов
09/11
Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов
09/11/2020

Минздрав установил максимальное время приема пациента.

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Шехтер Яков
Шехтер Яков
Тель-Авив
Онколог, Онкодерматолог
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Ганс Шмоль
Ганс Шмоль
Москва
Онколог, Химиотерапевт
10
Дэвид Каннингем
Дэвид Каннингем
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Онколог, Химиотерапевт
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Роджер Ступп
Роджер Ступп
Чикаго
Онколог, Невролог
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Гущин Вадим Игоревич
Гущин Вадим Игоревич
Балтимор, США
Онколог
10.0
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Пицхелаури Давид Ильич
Москва
Онколог, Нейрохирург
9.7
Черноусов Федор Александрович
Черноусов Федор Александрович
Москва
Гастроэнтеролог, Онколог, Хирург
9.5
Шамиль Ханафиевич Ганцев
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Уфа, Россия
Онколог, Хирург
9.5
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Фонд Профилактики Рака
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  • +7(495)784-83-73
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