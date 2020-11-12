MEDRATING
Рейтинг лучших врачей и медицинских клиник России
Лучшие клиники и врачи
12/11/2020
Представляем медрейтинг самых популярных средств массовой информации, освещающих вопросы медицины в октябре 2020 года.
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Проверьте репутацию врачей по отзывам и материалам в СМИ.
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Ознакомьтесь с побочными эффектами лекарственных препаратов.
Новости медицины
19/11/2020
После каждой обработки рук антисептиком на ладони нужно наносить эмоленты.
13/11/2020
За три недели работы нейросеть дополнительно проанализировала данные 100 тысяч врачебных приемов.
09/11/2020
Минздрав установил максимальное время приема пациента.
Лучшие врачиВход для врачей
Шехтер Яков
Тель-Авив
Ганс Шмоль
Москва
Дэвид Каннингем
Лондон
Гущин Вадим Игоревич
Балтимор, США
Пицхелаури Давид Ильич
Москва
Черноусов Федор Александрович
Москва
Что такое
онкология
и ее типы
- Онкогигиена
- Гериатрическая онкология
- Педиатрическая онкология
- Онкоиммунология
- Онкологическая химиотерапия
- Радиационная онкология
- Онкоэпидемиология
- Онкохирургия
- Психоонкология
- Кардиоонкология
- Нейроонкология
- Онкоурология
- Онкопроктология
- Онкопульмонология
- Онкоэндокринология
- Онконефрология
- Онкомаммология
- Онкодерматология
- Онкогинекология
- Онкогепатология
- Онкогематология
- Онкогастроэнтерология
- Онкоандрология
- Онкогигиена
- Гериатрическая онкология
- Педиатрическая онкология
- Онкоиммунология
- Онкологическая химиотерапия
- Радиационная онкология
- Онкоэпидемиология
- Онкохирургия
- Психоонкология
- Кардиоонкология
- Нейроонкология
- Онкоурология
- Онкопроктология
- Онкопульмонология
- Онкоэндокринология
- Онконефрология
- Онкомаммология
- Онкодерматология
- Онкогинекология
- Онкогепатология
- Онкогематология
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